Согласно сводной информации об использовании государственного имущества за 1 квартал текущего года, Минск занимает лидирующую позицию среди регионов республики по коэффициенту использования имущества (98,8%) и индексу использования коммунального имущества (100,4%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС Госкомитете по имуществу, всего общая площадь коммунального имущества составляет 10 098 984 кв. м, из них: 996 321 кв. м сдано в аренду и 344 236 кв. м – в безвозмездное пользование учреждениям и организациям, что составило 13,3 % от общей площади городского имущества.

Не используется и предлагается в аренду 121 024 кв. м площадей, в основном, это нежилые помещения в жилых домах. Длительное время неиспользуемые помещения предлагаются в безвозмездное пользование под оформленные договором условия создания рабочих мест.

Вся имеющаяся информация о свободных объектах, предлагаемых для развития и создания бизнеса (аренда, безвозмездное пользование, продажа в собственность) размещается и ежемесячно актуализируется на официальном интернет-портале Мингорисполкома в разделе «Площади для бизнеса».

Ситуация с арендой городских площадей постоянно анализируется причастными службами города. По результатам за апрель-май ситуация остается стабильной, оттока арендаторов не наблюдается в том числе за счет своевременно принятых мер по поддержке арендаторов, осуществляющих виды деятельности наиболее подверженные влиянию неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по отсрочке с последующей рассрочкой платежей по арендной плате в рамках указа от 24 апреля 2020 г. №143 «О поддержке экономики».

В настоящее время предоставлены льготы и преференции 1079 субъектам на сумму 11 657,0 рублей.