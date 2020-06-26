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ЭКОНОМИКА РБ
В ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МНС 27 И 28 ИЮНЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16:15 26.06.2020
27 и 28 июня в центре обработки данных МНС в Минске (ул. Мясникова, 29) будут проходить профилактические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, в связи с этим доступ к информации, используемой для обеспечения приема и перечисления платежей в бюджет, будет недоступен.
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