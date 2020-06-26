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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ
16:03 26.06.2020
В торговых объектах столицы стабилизировался спрос на питьевую воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«Городскими службами проводится постоянный мониторинг объектов торговли. На особом контроле магазины в Московском и Фрунзенском районах. В сравнении с предыдущими днями покупательский спрос на питьевую воду стабилизировался, ажиотажа нет», - говорится в сообщении.
Согласно информации, заявки торговых организаций выполняются своевременно, в торговых залах питьевая вода представлена в емкостях от 0,25 до 6 л. При необходимости воду подвозят дополнительно.
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