В торговых объектах столицы стабилизировался спрос на питьевую воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«Городскими службами проводится постоянный мониторинг объектов торговли. На особом контроле магазины в Московском и Фрунзенском районах. В сравнении с предыдущими днями покупательский спрос на питьевую воду стабилизировался, ажиотажа нет», - говорится в сообщении.

Согласно информации, заявки торговых организаций выполняются своевременно, в торговых залах питьевая вода представлена в емкостях от 0,25 до 6 л. При необходимости воду подвозят дополнительно.