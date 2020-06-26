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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ГРОДНО ВЫЯВИЛА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ ФАКТЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
15:27 26.06.2020
В государственном учреждении образования «Гродненский областной центр туризма и краеведения» установлены факты неэффективного использования бюджетных и собственных средств, имущества учреждения, проведение не на должном уровне процедур закупок товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на протяжении 2017-2019 гг. выбор поставщиков и приобретение товарно-материальных ценностей руководитель учреждения образования осуществлял самостоятельно без должного анализа рынка и оформления предусмотренных документов.
Выявлены факты иных злоупотреблений служебными полномочиями бывшим директором этого учреждения, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.
По результатам проверки прокурор города Гродно Владимир Клишин внес начальнику главного управления образования Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, причин и условий им способствующих.
Акт надзора рассмотрен, выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
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