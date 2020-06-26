В государственном учреждении образования «Гродненский областной центр туризма и краеведения» установлены факты неэффективного использования бюджетных и собственных средств, имущества учреждения, проведение не на должном уровне процедур закупок товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на протяжении 2017-2019 гг. выбор поставщиков и приобретение товарно-материальных ценностей руководитель учреждения образования осуществлял самостоятельно без должного анализа рынка и оформления предусмотренных документов.

Выявлены факты иных злоупотреблений служебными полномочиями бывшим директором этого учреждения, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.

По результатам проверки прокурор города Гродно Владимир Клишин внес начальнику главного управления образования Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, причин и условий им способствующих.

Акт надзора рассмотрен, выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.