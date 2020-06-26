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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ ИП И ФИЗЛИЦ УМЕНЬШЕНЫ В 2 РАЗА


15:15 26.06.2020

Гомельский областной Совет депутатов решением от № 183 от 10.06.2020 уменьшил ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, уменьшены в 2 раза ставки единого налога, подлежащие применению в течение III квартала 2020 г.

В налоговой уточнили, что определение индивидуальными предпринимателями за III квартал 2020 г. сорокакратной суммы единого налога, предусмотренной пунктом 14 статьи 342 Налогового кодекса Республики Беларусь, производится исходя из размера применяемых ставок единого налога без учета снижения размера ставок, предусмотренного решением Совета депутатов № 183.
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