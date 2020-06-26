В Минске подвели итоги XIII республиканского конкурса «Энергомарафон».

Его проводит среди учащихся Департамент по энергоэффективности Госстандарта при поддержке компании «Сименс Энергетика».

«Энергомарафон» представляет собой конкурс среди учащихся. Его миссия – сформировать понимание важности энергосбереженя, энергоэффективности и использования экологически чистых источников энергии. Ежегодно в конкурсе участвуют более 3,5 тыс. учащихся из более чем 500 учреждений образования.

Кейсы участников сгруппированы по 4 номинациям. Среди них – лучший проект практических мероприятий по энергосбережению и самое интересное культурно-зрелищное мероприятие по продвижению рационального использования энергоресурсов. Также оцениваются художественные работы на ту же тему, причем отдельно видеоролики и бумажные носители – листовки, плакаты и рисунки. Еще одно направление – система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования.

Лучшие работы были определены в номинациях «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов», «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов», «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования» и других. Традиционно были представлены на конкурсе и проекты практических мероприятий по энергосбережению.

Республиканский конкурс проводится Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации совместно с ООО «Сименс Энергетика» с целью привлечения внимания к вопросам энергосбережения и воспитания культуры энергопотребления. «Энергомарафон» входит в план работы Совета по устойчивому развитию как республиканское мероприятие по популяризации среди детей и молодежи Целей устойчивого развития.

«Мы поощряем детей за их активную социальную позицию по отношению к рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде, а также выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации энергосбережения», – отметили организаторы.