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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 11,4%


14:02 26.06.2020

На 1 июня 2020 года на налоговом учете Витебской области состояло 2773 организации государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 531,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с 1 июня 2020 года количество состоящих на учете таких организаций уменьшилось на 5, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 54,3 млн рублей, или на 11,4%.

Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 71,6%.
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