Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе.

Как сообщает Министерство здравоохранения, по результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям. При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах).

За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по показателям «запах» - до 5 баллов (норма 2), «окисляемость перманганатная» - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, «нефтепродукты» - 0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3.

В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям. Выявление нестандартных проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Микро-биологические показатели соответствуют требованиям.

Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами «Минскводоканала», при поддержке МЧС.

О результатах в Минздраве обещают сообщить дополнительно.