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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В ВИТЕБСК И ОБРАТНО


13:37 26.06.2020

Белорусская железная дорога на время проведения ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска с 17 по 20 июля.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08.

После завершения концертной программы гости «Славянского базара» на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.42.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) на данный поезд осуществляется за 20 суток до его отправления.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах БЖД.
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