Депутаты Мингорсовета на 17 сессии внесли изменения в Инвестиционную программу Минска на 2020 г., пишет агентство «Минск-Новости».

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирины Гонтаревой, общий объем программы уменьшается на 9 млн рублей. Из них 7 млн пойдут на поддержку экономики и 2 млн — на строительство школы в городе-спутнике Смолевичах. В итоге она составит 904 млн рублей

В связи с изменениями было пересмотрено финансирование ряда объектов.

В ЖКХ это улично-дорожная сеть в жилом комплексе «Минск Мир», на ее ввод в эксплуатацию направлено 5,6 млн рублей, ул. Проектируемая № 1 в границах ул. Уборевича — Чижевских — 635 тыс. рублей, ул. Проектируемая № 8 в районе ул. Шаранговича — Горецкого — 1 млн рублей.

На строительство инфраструктуры к Санкт-Петербургскому кварталу выделено 1,9 млн рублей.

В сфере образования на подготовку к открытию в этом году предоставлены средства: на школу в Каменной Горке — 3 — 2 млн рублей, лицей МВД — 1,5 млн рублей, детские сады в Домбровке (250 тыс. рублей), в районе пр. Дзержинского — ул. Любимова — ул. Михалово — ул. Алибегова (1 млн рублей) и жилом районе Лебяжий (700 тыс. рублей). В 2021-м году на открытие школы в Лошице-9 — 2 млн рублей.

На проведение реконструкции здания под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков на ул. Воронянского изыскано 900 тыс. рублей, под Центр творчества детей и молодежи «Ранак» на пр. Газеты «Правда» — 2 млн рублей.

Кроме того, на реконструкцию павильона под спортивный объект направят 1 млн рублей, проектирование шести межшкольных стадионов (на ул. Щербакова, Никифорова, Азизова, Кунцевщина, Алибегова, Корженевского) — 1 млн рублей.

В сфере здравоохранения дополнительные средства концентрируются на таких объектах, как 20-я поликлиника (1,8 млн рублей), детская поликлиника в Сухарево (1 млн рублей) и амбулатория в жилом комплексе «Лазурит» (335 тыс. рублей).

Также в Инвеспрограмму-2020 попали новые объекты: два детских сада в жилом комплексе «Минск Мир», школа в Лошице-8, четыре надземные многоуровневые стоянки в Чижовке-6а, обустройство пр. Любимова с дополнительными парковочными местами (на участке от ул. Белецкого до пр. Газеты «Звязда»).