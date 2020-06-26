Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило о вступлении в России с 1 июля 2020 года требований об обязательной маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения, а также запрета на оборот немаркированных средствами идентификации табачной продукции (сигарет и папирос) и обувных товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, в целях обеспечения беспрепятственного экспорта указанных товарных групп белорусские экспортеры могут получить коды маркировки от российского контрагента – покупателя и нанести их на товар, отгружаемый в его адрес.

Еще один вариант - получение кодов маркировки российского образца у оператора национальной системы маркировки товаров РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Кроме того, можно получить коды маркировки российским аффилированным филиалом белорусского субъекта хозяйствования для маркировки вышеуказанных товаров, поставляемых в его адрес.

Что касается экспорта лекарственных препаратов для медицинского применения, то белорусский производитель регистрируется в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов Российской Федерации и получает коды маркировки напрямую.