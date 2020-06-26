ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МНС РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК ЭКСПОРТА В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ


13:01 26.06.2020

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило о вступлении в России с 1 июля 2020 года требований об обязательной маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения, а также запрета на оборот немаркированных средствами идентификации табачной продукции (сигарет и папирос) и обувных товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, в целях обеспечения беспрепятственного экспорта указанных товарных групп белорусские экспортеры могут получить коды маркировки от российского контрагента – покупателя и нанести их на товар, отгружаемый в его адрес.

Еще один вариант - получение кодов маркировки российского образца у оператора национальной системы маркировки товаров РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Кроме того, можно получить коды маркировки российским аффилированным филиалом белорусского субъекта хозяйствования для маркировки вышеуказанных товаров, поставляемых в его адрес.

Что касается экспорта лекарственных препаратов для медицинского применения, то белорусский производитель регистрируется в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов Российской Федерации и получает коды маркировки напрямую.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2020
валюта курс
EUR 2.6767
USD 2.3827
RUB 3.4345
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6753 -0.0014
USD 2.3839 +0.0012
RUB 3.4486 +0.0141
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6660 2.6740
USD 2.3810 2.3850
RUB 3.4340 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1220
EUR/RUB 77.3500 77.7000
USD/RUB 69.0000 69.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте