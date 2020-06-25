Свыше 5% доходов бюджета Брестской области, или 33,2 млн рублей, внесено индивидуальными предпринимателями за январь-май 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, к аналогичному периоду прошлого года доля платежей выросла на 0,8 процентных пункта, темп роста поступлений составил 104,4%.

На 1 июня текущего года на учете в налоговых органах области состоит 35 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых более половины (59%) применяет упрощенную систему налогообложения, 30% - уплачивает единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и только 9% используют общеустановленный порядок налогообложения.