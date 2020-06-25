Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области термометрии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, по результатам региональных ключевых сличений, проводимых техническими комитетами КООМЕТ (Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений), опубликовано 17 новых СМС-строк (СМС – Calibration and Measurement Capabilities) в области «Термометрия».

Участие нашей страны в данных международных сличениях обеспечивает выполнение международных обязательств по признанию эквивалентности эталонов и сертификатов калибровки и измерений.

Результаты оценки эквивалентности национальных эталонов публикуются в Международной базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM) в виде информации о наилучших калибровочных и измерительных возможностях, а также результатов ключевых и региональных сличений эталонов.

Всего в ней сейчас опубликовано 265 СМС-строк о калибровочных и измерительных возможностях Беларуси (Национального метрологического института (БелГИМ)) в таких областях измерений, как время и частота, электричество, акустика, фотометрия, длина, масса, химия и др.

Термометрия занимает одно из ведущих мест в современной науке и технике. По экспертным оценкам, измерения температуры составляют до 30% всех выполняемых измерений в науке и ряде отраслей промышленности.

Основными требованиями, предъявляемыми к термометрии, являются обеспечение потребностей по точности науки и промышленности и обеспечение эквивалентности Национального эталона единицы температуры лучшим мировым аналогам.

Национальный эталон единицы температуры НЭ РБ 2-95 предназначен для реализации Международной температурной шкалы МТШ-90 в диапазоне от минус 38,8344 до 961,78 °С с наивысшей достижимой в Беларуси точностью, а также передачи единицы температуры – кельвин вторичным, рабочим эталонам и рабочим средствам измерений в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений температуры.