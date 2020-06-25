Предприятия Минской области получат по лизингу 100 полуприцепов ПМФ-20 производства ОАО «Амкодор-Семаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», на данный момент поставлено 24 полуприцепа. Передача техники предприятиям АПК происходит на условиях, которые предусматривает указ от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования».

Полуприцеп ПМФ-20 является многофункциональной машиной и может использоваться в любое время года. В период посевной кампании эта техника станет незаменимым помощником при внесении в почву торфа, навоза, компоста и других органических удобрений. Во время работы в поле полуприцеп способен разбрасывать от 25 до 60 тонн на гектар. Также ПМФ-20 используется для заготовки кормов, уборки зерновых, картофеля или свеклы.

Между ОАО «Промагролизинг» и ОАО «АМКОДОР» с марта 2019 года заключен меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве. Данный документ предполагает установление тесных партнерских отношений между компаниями, на основе которых обеспечивается взаимовыгодное продвижение товаров и услуг ОАО «Промагролизинг» и ОАО «АМКОДОР» на национальный и международные рынки, развитие взаимодействия и реализациям совместных проектов, а также свободный обмен информацией и опытом.