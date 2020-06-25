Государственная комиссия по радиочастотам при Совете безопасности Беларуси 25 июня 2020 г. внесла дополнения в обобщенное решение от 23 сентября 2009 г. № 27К/09 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств радиовещательной радиослужбы» для урегулирования вопроса использования радиочастотного спектра в автокинотеатрах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ», это решение позволит пользователям радиочастотного спектра в установленном порядке получать право на использование радиочастотного спектра в полосе радиочастот 87,5-108 МГц для эксплуатации радиовещательных передатчиков с ЭИМ (эффективная излучаемая мощность) не более 1 дБВт, используемых в целях звукового сопровождения в составе автокинотеатров, без получения отдельных (частных) решений комиссии по радиочастотам.

По вопросам получения разрешительных документов РУП «БелГИЭ» для радиовещательных передатчиков, эксплуатируемых в составе автокинотеатров, необходимо обращаться в отдел радиовещательной, фиксированной и спутниковой служб (тел. 208-99-85).

Государственная комиссия по радиочастотам при Совете безопасности Республики Беларусь является постоянно действующим межведомственным координационным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции на коллегиальной основе регулирование использования радиочастотного спектра в Республике Беларусь.

Основной задачей комиссии по радиочастотам является обеспечение надлежащего использования радиочастотного спектра и доступа пользователей к нему с учетом государственных приоритетов.

Обобщенное решение государственной комиссии принимается без указания в нем конкретного юридического или физического лица и предоставляет право на использование указанных в этом решении полос радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот в соответствии с требованиями законодательства всем пользователям радиочастотного спектра.