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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦТ СОБЛЮДЕНЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ - ЧИНОВНИК


11:00 26.06.2020

Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который в четверг посетил пункт централизованного тестирования в учреждении образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка».

Как известно в Беларуси началось ЦТ. Абитуриенты 25 июня сдавали белорусский язык, задействовано 37 пунктов ЦТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, вице-премьера ознакомили с материально-технической базой БГПУ и продемонстрировали, как организовано ЦТ в вузе.

"Министерство образования и вузы провели системную подготовку, работает государственная комиссия. Все организовано четко. Не было очередей перед аудиториями, принцип дистанцирования соблюли. В наличии антисептики, маски. Все противоэпидемические меры были в полной мере соблюдены", - сказал Игорь Петришенко.

С учетом эпидемиологической ситуации в 2020 году увеличен аудиторный фонд для централизованного тестирования. Рассадка участников ЦТ обеспечивается на расстоянии не менее 1 м, количество абитуриентов в аудитории - не более 50 человек. Все пункты проведения централизованного тестирования оснащены дезинфицирующими средствами, имеется запас масок для абитуриентов, организованы проветривание и дополнительная уборка помещений. Для проведения ЦТ по двум наиболее востребованным учебным предметам (русский язык и математика) в этом году предусмотрено по два дня. Увеличено количество пунктов тестирования в резервные дни: если раньше это было только БГУ, то в этом году определены вузы в каждом из областных центров (всего шесть пунктов). Как отметил Заместитель Премьер-министра, у тех абитуриентов, которые сейчас на самоизоляции, есть возможность в резервные дни сдать ЦТ. "Все эти условия создали комфортную с точки зрения эпидемиологической безопасности среду для наших абитуриентов, чтобы они могли сконцентрироваться только на решении тестов", - подчеркнул он.

Созданы условия и для абитуриентов из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они могут сдать ЦТ в резервные дни, чтобы поступить в белорусские вузы.

"Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования подготовили методические рекомендации, чтобы абитуриенты, которые приедут из-за границы, могли без 14-дневного срока самоизоляции продемонстрировать свои знания", - добавил Игорь Петришенко.

"Сверх школьной программы в тесты никакие задания не добавлялись. Тот, кто к учебе относился добросовестно, сможет решить то или иное задание", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, наиболее популярны русский язык, математика, английский язык и биология. На ЦТ по русскому языку записались 52 тыс. человек, на математику - 42 тыс.

Контроль за проведением вступительных испытаний и предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении осуществляет государственная комиссия. Для обеспечения ее деятельности создана рабочая группа, в состав которой входят представители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Министерства образования и МВД.
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