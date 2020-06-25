ЭКОНОМИКА РБ

БАРАНОВИЧСКИЙ КЖБК ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ

10:33 26.06.2020 Барановичский КЖБК ОАО «Кричевцементношифер» освоил производство нового вида продукции - плит предварительно напряженных ПАГ по ТУ ВY 700179598.009 – 2020. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской цементной компании, плиты предназначены для устройства быстровозводимых сборных покрытий временных автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, площадок для складирования и хранения материалов и пр. Марка изделия - ПАГ-14S800-20, ПАГ-14S800-23. Длина составляет 6000 мм, ширина – 2000 мм, высота – 140 мм. Масса - 4.2 т.