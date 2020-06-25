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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 26 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
10:23 26.06.2020
26 июня 2020 года по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси пройдет акция по бесплатному консультированию малоимущих граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, всеми юридическими консультациями, адвокатскими бюро и адвокатами Беларуси будет организован бесплатный прием малоимущих граждан. Единственное условие — принести с собой документ, который будет свидетельствовать о трудном материальном положении (справка с места работы о доходах за последние 3 месяца, свидетельство об инвалидности, справка о составе семьи и др.).
Подобные мероприятия, по решению совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов, проводятся в стране регулярно. В частности, бесплатную консультацию малоимущие граждане смогут получить также 1 октября и 4 декабря.
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