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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМЫВКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЖИЛФОНДЕ МИНСКА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА


09:34 26.06.2020

Промывка систем водоснабжения завершена в 99% домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, в настоящее время (по состоянию на 23:00 четверга 25 июня) городские службы продолжают работы по промывке систем водоснабжения. Этот процесс на стадии завершения.

В ближайшее время ожидаются результаты анализа воды, проведенного городским центром гигиены и эпидемиологии.

Отбор проб специалисты в четверг делали дважды: днем и вечером. Городские службы продолжают работы по промывке систем водоснабжения.

Между тем, как сообщил мэр столицы Анатолий Сивак, причины возникших проблем с водой пока не установлены.

«В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты. Причины произошедшего на данный момент не установлены», - сказал он.

Исходя из докладов городских служб, одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру.

Проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига-Темирязева в Центральном.

«Ситуация контролируемая», - заверил чиновник.
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