На заседании Палаты представителей Национального собрания 25 июня утвержден отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2019 год.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь утвержден законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2019 год» по доходам в объеме 15 054,4 млн рублей, по расходам — 14 830,7 млн рублей с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 223,7 млн рублей.

В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были уточнены указом № 484 от 26 декабря 2019 г. В результате внесенных изменений доходы бюджета фонда увеличены на 983,2 млн рублей, расходы — на 1108,6 млн рублей, превышение доходов над расходами снижено на 125,4 млн рублей.

В результате с учетом уточнений доходы бюджета фонда на 2019 год утверждены в сумме 16 037,6 млн рублей, расходы — 15 939,3 млн рублей с превышением доходов над расходами в сумме 98,3 млн рублей.

В целом за 2019 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме 100,6 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы на государственное социальное страхование.

За 2019 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых взносов 14 439,6 млн рублей.

Поступление взносов на профессиональное пенсионное страхование составило 125,4 млн рублей.

Неналоговые доходы бюджета фонда составили 227,7 млн рублей.

Расходы бюджета фонда в 2019 году составили 15 811,6 млн рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (78,9%) и пособий (19,7%).

В 2019 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза: с 1 мая в соответствии с указом № 156 от 23 апреля 2019 г. средняя заработная плата работников для исчисления пенсий проиндексирована на 6,5%; с 1 августа в соответствии с указом № 277 от 25 июля 2019 г. средняя заработная плата работников для исчисления пенсий проиндексирована на 7%.

Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2019 году обеспечено своевременно и в полном объеме.

Таким образом, за 2019 год бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 15 912,2 млн рублей и по расходам в сумме 15 811,6 млн рублей с превышением доходов над расходами в сумме 100,6 млн рублей.