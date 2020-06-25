ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В МАЕ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 3%

17:50 25.06.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в мае 2020 г. составила 1771 рубль. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в апреле 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1720,4 рубля. Таким образом, за май она выросла на 50,6 рубля, или на 2,9%.