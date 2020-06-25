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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В МАЕ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 3%
17:50 25.06.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в мае 2020 г. составила 1771 рубль. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в апреле 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1720,4 рубля.
Таким образом, за май она выросла на 50,6 рубля, или на 2,9%.
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