С целью удовлетворения ажиотажного спроса производители питьевой воды всей республики увеличат поставки Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно информации, сегодня в МАРТ состоялась встреча с представителями торговли и производителей по вопросам обеспечения населения питьевой водой.

Министр торговли Владимир Колтович предложил представителям торговли и производителям включиться в рабочую группу в мессенджере, чтобы постоянно быть на связи и решать вопросы максимально оперативно.

В свою очередь производители отметили, что увеличили мощности до максимальных, переориентировались на производство и розлив питьевой воды.

По информации торговли, спрос на питьевую воду в Московском и Фрунзенском районах Минска вырос в 15 раз, в других - 6-8 раз.

На встрече также было отмечено, что питьевая вода включена в список социально значимых товаров и цены на нее в настоящее время регулируются.