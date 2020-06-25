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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТ ПОСТАВКИ В МИНСК
17:29 25.06.2020
С целью удовлетворения ажиотажного спроса производители питьевой воды всей республики увеличат поставки Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Согласно информации, сегодня в МАРТ состоялась встреча с представителями торговли и производителей по вопросам обеспечения населения питьевой водой.
Министр торговли Владимир Колтович предложил представителям торговли и производителям включиться в рабочую группу в мессенджере, чтобы постоянно быть на связи и решать вопросы максимально оперативно.
В свою очередь производители отметили, что увеличили мощности до максимальных, переориентировались на производство и розлив питьевой воды.
По информации торговли, спрос на питьевую воду в Московском и Фрунзенском районах Минска вырос в 15 раз, в других - 6-8 раз.
На встрече также было отмечено, что питьевая вода включена в список социально значимых товаров и цены на нее в настоящее время регулируются.
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