ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) не будет вводить ценовой коридор на пиломатериалы и деревянные заготовки в III квартале 2020 года. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета по секции лесопродукции № 2 от 24.06.2020.

«В целях поддержки участников биржевых торгов и их клиентов в условиях снижения деловой активности в странах - основных торговых партнерах Республики Беларусь из-за пандемии COVID-19 решено не вводить единый ценовой коридор с фиксированной нижней границей на отдельные виды пиломатериалов и заготовок деревянных для экспорта, реализуемые на экспортных биржевых торгах в III квартале 2020 г.», - сообщает БУТБ.