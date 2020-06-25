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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ЦЕНОВОЙ КОРИДОР НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
17:15 25.06.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) не будет вводить ценовой коридор на пиломатериалы и деревянные заготовки в III квартале 2020 года. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета по секции лесопродукции № 2 от 24.06.2020.
«В целях поддержки участников биржевых торгов и их клиентов в условиях снижения деловой активности в странах - основных торговых партнерах Республики Беларусь из-за пандемии COVID-19 решено не вводить единый ценовой коридор с фиксированной нижней границей на отдельные виды пиломатериалов и заготовок деревянных для экспорта, реализуемые на экспортных биржевых торгах в III квартале 2020 г.», - сообщает БУТБ.
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