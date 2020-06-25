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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ВЕТКА МЕТРО В МИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ В АВГУСТЕ


16:32 25.06.2020

В августе в Минске откроется новая ветка метро. Об этом сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

Ранее 4 станции «зеленой» ветки планировалось ввести в эксплуатацию ко Дню Независимости. Однако позже решено было приурочить это торжественное событие ко Дню строителя, который отмечается в Беларуси во второе воскресенье августа.

Напомним, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак ранее утверждал, что строительные работы на таких станциях третьей линии метро, как «Юбилейная площадь» «Вокзальная», «Ковальская Слобода» и «Площадь Франтишка Богушевича» будут завершены к 3 июля. Однако он не выразил уверенности в том, что к этому сроку получится «обкатать» все решения.

Третья линия Минского метрополитена, Зеленолужская, соединит южные и северные жилые массивы города с его центром. Ветка протянется на 17,2 километра и будет состоять из 14 станций. В настоящее время роются тоннели для создания еще трех станций второго участка («Неморшанский сад», «Аэродромная», «Слуцкий гостинец»), которые планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Новые станции, как и другие, включая 40 км столичного метрополитена, спроектированы ОАО «Минскметропроект».
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