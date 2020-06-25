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ЭКОНОМИКА РБ


ХОД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ КОНТРОЛИРУЮТ БОЛЕЕ 220 ЧЕЛОВЕК ИЗ КГК


16:25 25.06.2020

Более 220 работников Комитета государственного контроля осуществляют контроль на всех этапах вступительной кампании: централизованном тестировании, приеме документов, проведении внутренних вступительных испытаний в учреждениях, зачислении абитуриентов в состав студентов, учащихся.

Как сообщает ведомство, 25 июня в республике стартовало централизованное тестирование (ЦТ). В этот день абитуриенты сдавали белорусский язык, всего по республике было задействовано 37 пунктов централизованного тестирования. Для участия в ЦТ по белорусскому языку зарегистрировалось более 18,6 тыс. абитуриентов (в 2019 году – 22 тыс. человек).

Как отметил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Виктор Бурло, госконтролеры начали работу в пунктах тестирования уже в 7 часов утра, чтобы обеспечить сохранность получаемых оргкомиссиями бланков ответов и тестовых заданий. Проверена готовность пунктов тестирования: система пропуска; работа медпункта; организация мест для приема личных вещей абитуриентов; наличие в аудиториях работающих часов, питьевой воды, масок; организация жеребьевки для рассадки абитуриентов; отсутствие информационно-передающих устройств. Под контролем также пропуск в пункт тестирования абитуриентов и лиц, обеспечивающих проведение ЦТ.

Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний работают во всех учреждениях высшего и среднего специального образования.
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