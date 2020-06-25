ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛСЯ В СЛУЦКЕ

16:07 25.06.2020 ОАО «Красный пищевик» продолжает расширять сеть своих фирменных магазинов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», фирменный магазин предприятия открылся в Слуцке (ул. Ленина, 150).