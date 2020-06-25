1 июля 2020 года Министерство связи и информатизации выпускает в обращение четырнадцать почтовых марок семнадцатого стандартного выпуска «Овощи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина». Печать офсетная, полноцветная. Размер марок 18х26 мм. Марки отпечатаны в листах по 21 (7х3) марке на самоклеящейся бумаге. Подрезка марок прямая. Размер листов 142х98 мм. Тираж марок разный. Марки печатались также в малом листе.

Художник - Виктор Чайчук, дизайн - Евгении Бедоник.

В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проходить специальное гашение на конверте «Первый день».

С более подробной информацией о марках можно ознакомится по ссылке.