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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 1 ИЮЛЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПОЧТОВЫХ МАРОК
15:56 25.06.2020
1 июля 2020 года Министерство связи и информатизации выпускает в обращение четырнадцать почтовых марок семнадцатого стандартного выпуска «Овощи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина». Печать офсетная, полноцветная. Размер марок 18х26 мм. Марки отпечатаны в листах по 21 (7х3) марке на самоклеящейся бумаге. Подрезка марок прямая. Размер листов 142х98 мм. Тираж марок разный. Марки печатались также в малом листе.
Художник - Виктор Чайчук, дизайн - Евгении Бедоник.
В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проходить специальное гашение на конверте «Первый день».
С более подробной информацией о марках можно ознакомится по ссылке.
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