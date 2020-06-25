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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ КЕШБЭКА ПО КАРТЕ «МТС ДЕНЬГИ»
15:33 25.06.2020
С 1 июля 2020 года изменяются условия начисления вознаграждения за операции по карте «МТС Деньги».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, теперь, чтобы получить кешбэк, нужно пополнить баланс карты «МТС Деньги» через регламентированные оператором каналы и оплатить картой товары и услуги на АЗС или в супермаркетах.
Пополнить счет карты «МТС Деньги» можно через регламентированные оператором каналы: ЕРИП, воспользовавшись QR-кодом (код услуги 4721181) или пройдя в сервисе по адресу: Банковские, финансовые услуги / Банки, НКФО / Банк Дабрабыт / ЕРИП — Пополнение карты «МТС Деньги»; qr.png и терминалы самообслуживания в салонах связи МТС, на сайте и в приложениях «Мой МТС» и «МТС Деньги».
Кешбэк начисляется в размере 2,5% по операциям, совершенным на АЗС (МСС-коды 5541, 5542, 5983) и в супермаркетах (МСС-коды 5411, 5331) и в пределах сумм, зачисленных на баланс карты «МТС Деньги» через регламентированные каналы пополнения.
Денежные средства, поступившие на баланс карты «МТС Деньги» через другие каналы пополнения либо по иным платежным операциям, в расчете кешбэк не участвуют. Подробнее на сайте.
MCC код — 4-значный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки в операции оплаты по банковским картам за предоставляемые товары или услуги. Его можно найти на кассовом чеке.
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