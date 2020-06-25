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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ ВЫРОСЛА НА 6,1%
14:46 25.06.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в мае 2020 г. составила 1230,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в апреле текущего года средняя зарплата в области была 1159,8 рубля.
Таким образом за май она выросла на 70,3 рубля, или на 6,1%.
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