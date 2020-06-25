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ЭКОНОМИКА РБ
НОРМАЛИЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ ВОДЫ В МИНСКЕ ОБЕЩАЮТ К ВЕЧЕРУ 25 ИЮНЯ
14:24 25.06.2020
В течение суток «Минскводоканал» и санэпидемслужба столицы тщательно изучают качество воды во Фрунзенском и Московском районах столицы. К концу дня, 25 июня, специалисты планируют полностью нормализовать ситуацию с неприятным запахом. Об этом рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Наталья Сазонова.
«В течение прошлой ночи дважды проводился мониторинг качества питьевой воды на водопроводных сетях Фрунзенского и Московского районов. Уже в 12 часов ночи на крупных станциях вода соответствовала по проверенным показателям необходимым нормативам», - отметила Н. Сазонова, которую цитирует агентство «Минск-Новости».
По словам специалиста, если запах до сих пор не ушел, необходимо в течение 15-20 минут сливать воду. Эта процедура может потребовать и чуть больше времени.
«Мы ожидаем, что с увеличением водопотребления, которое обеспечивают горожане и профилактические мероприятия «Водоканала», к окончанию дня ситуация с неприятным запахом должна полностью нормализоваться», - обнадежила Н. Сазонова.
Пока в городе организованы дополнительные точки подвоза питьевой воды в цистернах. С этой целью планируется выделить дополнительные машины, которые будут распределены в зависимости от заявок граждан.
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