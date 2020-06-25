Прокуратура Первомайского района Минска внесла представление директору КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района Минска» (КУП, предприятие) об обеспечении должного технического надзора на объектах строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, во врем проверки установлено, что на основании договоров строительного подряда, заключенных с КУП, две столичные организации проводили ремонт кровельных покрытий на объектах жилищного фонда района.

Организациями-подрядчиками предприятию представлялись документы, содержащие недостоверные сведения в части объема выполненных работ. Это повлекло за собой незаконное перечисление этим организациям из бюджета Минска более 20 тысяч рублей.

В отношении должностных лиц подрядных организаций возбуждены уголовные дела по фактам хищения денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями.

Совершение преступлений стало возможным и в результате ненадлежащего осуществления работниками КУП технического надзора на объектах строительства.

В акте надзора прокуратура потребовала разработать комплекс мероприятий по усилению контроля за работой подчиненных.

Руководство предприятия приняло меры. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.