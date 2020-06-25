|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ ПОТРЕБОВАЛА УСИЛИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЖКХ
14:19 25.06.2020
Прокуратура Первомайского района Минска внесла представление директору КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района Минска» (КУП, предприятие) об обеспечении должного технического надзора на объектах строительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, во врем проверки установлено, что на основании договоров строительного подряда, заключенных с КУП, две столичные организации проводили ремонт кровельных покрытий на объектах жилищного фонда района.
Организациями-подрядчиками предприятию представлялись документы, содержащие недостоверные сведения в части объема выполненных работ. Это повлекло за собой незаконное перечисление этим организациям из бюджета Минска более 20 тысяч рублей.
В отношении должностных лиц подрядных организаций возбуждены уголовные дела по фактам хищения денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями.
Совершение преступлений стало возможным и в результате ненадлежащего осуществления работниками КУП технического надзора на объектах строительства.
В акте надзора прокуратура потребовала разработать комплекс мероприятий по усилению контроля за работой подчиненных.
Руководство предприятия приняло меры. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2020
Курсы в банках
на 25.06.2020
Конвертация в банках
на 25.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте