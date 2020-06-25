Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, первым заместителем министра экономики назначен Юрий Чеботарь; заместителем министра экономики – Анжелика Никитина.

Кроме того, Александр Ганевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации; Андрей Молчан - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла; Илья Лапуть - генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвия).

Лукашенко также дал согласие на назначение Андрея Седукова председателем Кричевского райисполкома; Михаила Лобарева - членом Брестского облисполкома; Светланы Ивановой - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.