Белорусские больницы поэтапно возобновляют работу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства здравоохранения, на этой неделе еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей начинают работу в обычном режиме.

Поэтапное возобновление работы и коечного фонда проводится на этой неделе в 1-й больнице Минска. На этой неделе здесь уже прекращен прием пациентов с COVID-19. С 24 июня в больнице проводится поэтапная дезобработка силами специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. И пока (в части зданий и корпусов) будут проводить санитарную обработку по типу заключительной дезинфекции, у врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медицинских работников будет возможность для небольшого отдыха.

Напомним, ранее в Минске возобновили свою работу Минский онкодиспансер, Больница скорой медицинской помощи и Городская гинекологическая больница.

С целью обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с учетом складывающей эпидемиологической ситуации с заболеваемостью COVID-19, Минская областная детская клиническая больница с 15 июня возобновила работу оториноларингологических отделений для детей и взрослых, а с 22 июня стоматологических отделений для детей и взрослых.

Планируется, что с 1 июля уже будет проведена поэтапная дезобработка и переведены на обычную работу специалисты хирургического детского отделения, в том числе урологического профиля, педиатрических отделений. В том числе и для оказания медицинской помощи пациентам с инфекций и соматической патологией. С 1 июля переходят на обычный режим работы детские неврологическое и офтальмологическое отделения, а также отделение микрохирургии глаза для взрослых.

В Столбцовской центральной районной больнице до 23 июня проведена санобработка части помещений, которые ранее были перепрофилированы под Инфекционный госпиталь. Вернулись к обычной работе специалисты терапевтического отделения и дневного стационара поликлиники. Оказывают помощь пациентам и специалисты реанимационного отделения.

Возвращаются к обычной работе и часть медицинских работников Клецкой центральной районной больницы. Из перепрофилированной весной в Инфекционный госпиталь больницы, несколько отделений, в том числе часть реанимационного отделения, проходят сейчас дезобработку и переходят в обычный режим работы.

А с 29 июня возвращаются к обычной работе специалисты нескольких отделений Копыльской центральной районной больницы.

Поэтапное снижение заболевания регистрируется и в Гомеле. Ранее, весной, в связи с эпидемической обстановкой, был перепрофилирован в Инфекционный госпиталь Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер. В эти дни областной кожвендиспансер проходит санобработку и с 25 июня специалисты возобновят плановую госпитализацию по оказанию дерматовенерологической помощи.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации центральные районные больницы Верхнедвинского, Городокского и Ушачского районов Витебской области уже провели полную санитарную обработку и вернулись к оказанию профильной медицинской помощи.

Напомним, ранее в Витебске возобновили свою работу - Витебский клинический онкодиспансер, Витебская областная клиническая больница, Витебский областной клинический специализированный центр, Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии, а также Докшицкая центральная районная больница.

Кроме того, с 22 июня возобновлена работа областного центра медицинской реабилитации на базе Витебского областного госпиталя инвалидов ВОВ «Юрцево». Весной этот центр был определен для проживания контактных лиц первого уровня из Оршанского региона, а чуть позже в госпитале проводилось лечение пациентов с пневмониями. Уменьшение количества пациентов с пневмониями, требующих лечения в стационарных условиях, позволило планомерно вернуться к оказанию профильной медицинской помощи. Так что госпиталь постепенно начинает проведение медицинской реабилитации пациентам ортопедотравматологического, неврологического, онкологического профилей, а также продолжает реабилитацию пациентов после пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19.

С 15 июня возобновил обычную работу и Витебский областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь».