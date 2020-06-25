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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,2%
13:46 25.06.2020
На 1 июня 2020 года на налоговом учете в Гродненской области состояло 13,7 тыс. организаций негосударственного сектора экономики, доля платежей от которых в общих налоговых поступлениях области составила 18,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, этими плательщиками за пять месяцев текущего года уплачено в бюджет 209,2 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 4,2%, или на 8,4 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлениях организаций негосударственного сектора экономики занимает налог на добавленную стоимость (33,2%) и подоходный налог (32,1%).
Поступления в расчете на одну организацию негосударственного сектора экономики в январе-мае 2020 года составили 15,3 тыс. рублей, рост в сопоставимых ценах к январю-маю 2019 года - 3,1%.
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