В связи с многочисленными обращениями граждан о плохом качестве питьевой воды в отдельных районах Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.