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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ЖАЛОБАМ МИНЧАН НА ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ
12:56 25.06.2020
В связи с многочисленными обращениями граждан о плохом качестве питьевой воды в отдельных районах Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.
Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.
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