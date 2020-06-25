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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОГО ГПЛХО ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ОТГРУЗИЛИ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАЛИ УСЛУГИ НА $16,2 МЛН
12:43 25.06.2020
Организации Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) за январь-май 2020 года отгрузили продукции на экспорт и оказали услуги экспортного характера на сумму $16,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, в структуре экспорта реализовано 58,5 тыс. куб. м лесоматериалов круглых; 91, 9 тыс. куб. м пиломатериалов; 47,8 тыс. куб. м щепы; 5,3 тыс. куб. м окоренной древесины и 6,0 тыс. куб. м оцилиндрованной древесины.
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