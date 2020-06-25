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ЭКОНОМИКА РБ
ЖИТЕЛЯМ ФРУНЗЕНСКОГО И МОСКОВСКОГО РАЙОНОВ МИНСКА СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
12:31 25.06.2020
Жителям Фрунзенского и Московского районов сделают перерасчет за услугу водоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Что касается состояния воды в кранах потребителей, оно постепенно улучшается.
С очистной станции вода в систему поступает уже нормативного качества и без посторонних запахов. Это подтверждает и санэпидемслужба города, которая проверила объект.
Сейчас специалисты Минскводоканала и жилищных организаций промывают трубы, работать обещали и ночью.
Прозвучала рекомендация дать воде немного стечь, если утром она будет с запахом.
На основании требования санитарных служб использовать воду во Фрунзенском и Московском районах можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Пить воду нельзя.
О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.
Актуальный список адресов, где организован подвоз чистой питьевой воды можно узнать в контакт-центре 115 или посмотреть на сайте Минскводоканала.
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