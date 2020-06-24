Беларусь 24 июня 2020 г. завершила размещение двух выпусков еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, ставка по купону 5-летних бондов (5,7 года, с погашением в феврале 2026 г.) в объеме $500 млн составила 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости.

Ставка по купону 10-летних бондов (10,7 года, с погашением в феврале 2031 г.) в объеме $750 млн составила 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости.

Согласно информации, 54% объема 5-летних бондов и 70% 10-летних купили инвесторы из США, 22% и 15% - соответственно инвесторы из Великобритании, 20% и 13% - из Европы.

«Порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами», - отметили в Минфине.

Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.

Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь сформирована 17 июня 2020 г. Заявки поступили от более чем 170 инвесторов, финальная книга превысила 4,8 млрд. долларов США.

Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня 2020 г.