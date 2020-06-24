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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЖКХ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА 115 ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
11:44 25.06.2020
Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель посетил Контакт-центр ЖКХ Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства ЖКХ, глава ведомства ознакомился с работой службы «115» и обсудил со специалистами актуальные вопросы, касающиеся функционирования службы, организации обратной связи с потребителем, контроля за исполнением заявок граждан и др. По итогам визита планируется обсудить шаги по дальнейшему совершенствованию работы с населением.
Напомним, задачей контакт-центра является создание единой точки входа для обращений населения по вопросам ЖКХ с внедрением единого короткого номера «115». Такой подход позволяет не только оперативно реагировать на заявки и исключить факты искажения статистики на местах, но и анализировать тематику обращений с дальнейшим принятием мер по повышению качества жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время единый номер «115» действует во всей республике. Любой житель может заявить о возникшей проблеме и вызвать специалиста для ее устранения.
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