Открытое акционерное общество «МНИПИ» поставило подвижной информационный центр ИЦ-2006/1 в подразделение Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, серийный образец вооружения изготовлен в рамках государственного оборонного заказа. В работе учтен опыт эксплуатации ранее созданных технических средств информационного обеспечения войск в полевых условиях и реализованы новые функциональные возможности.

В частности, в изделии реализованы требования заказчика по улучшению характеристик оборудования спутниковой связи, улучшены эргономика и функциональность конструктивных элементов, обеспечивающих сокращение сроков готовности к работе.

Проведенные под контролем специалистов 5291 военного представительства Министерства обороны типовые испытания подтвердили соответствие заявленным характеристикам.