|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МНИПИ» УЛУЧШИЛО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВИЖНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ИЦ-2006/1
11:36 25.06.2020
Открытое акционерное общество «МНИПИ» поставило подвижной информационный центр ИЦ-2006/1 в подразделение Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, серийный образец вооружения изготовлен в рамках государственного оборонного заказа. В работе учтен опыт эксплуатации ранее созданных технических средств информационного обеспечения войск в полевых условиях и реализованы новые функциональные возможности.
В частности, в изделии реализованы требования заказчика по улучшению характеристик оборудования спутниковой связи, улучшены эргономика и функциональность конструктивных элементов, обеспечивающих сокращение сроков готовности к работе.
Проведенные под контролем специалистов 5291 военного представительства Министерства обороны типовые испытания подтвердили соответствие заявленным характеристикам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2020
Курсы в банках
на 25.06.2020
Конвертация в банках
на 25.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте