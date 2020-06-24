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ЭКОНОМИКА РБ
МЧС ОРГАНИЗОВАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДОСТУПА К ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В МИНСКЕ
11:30 25.06.2020
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) организовало дополнительные точки доступа к чистой питьевой воде в Минске на базе своих подразделений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, эти точки размещены в обновляемой интерактивной карте. Любой человек может обратиться в ближайшее подразделение МЧС за чистой питьевой водой.
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