МИНСК, 25 июня /ЭКОПРЕСС/. При интернет-покупках средств измерений необходимо сверяться с Государственным реестром. Об этом субъектов хозяйствования и потребителей предупреждают в инспекции Госстандарта по Минской области и Минску по итогам проведенного мониторинга интернет-предложений средств измерений.

«Поводом для таких действий послужили результаты надзорных мероприятий у индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйствования, осуществляющих уличную торговлю овощами и фруктами в городе Минске и Минской области, – пояснила начальник отдела метрологического надзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Рита Черкас. – Были установлены факты использования ими при расчетах с покупателями электронных весов, неузаконенных на территории нашей республики. За полтора последних года мы выявили более 100 таких приборов. Субъекты хозяйствования получили рекомендации об устранении этих нарушений. Как оказалось, данные средства измерений они приобретали в интернет-сети значительно дешевле, чем у официальных представителей фирм-изготовителей, а о том, что весы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и иметь сертификат об утверждении типа, не знали».

Аналогичные сигналы поступали в инспекцию и от потребителей. Они покупали в интернете не только весы, но и трансформаторы тока и счетчики электрической энергии и устанавливали их в своих гаражах, дачных домиках.

И если в первом случае каждый сам решает, нужна ли поверка для пользования прибором в быту, то во втором – последствия куда серьезнее. Это и цена, и непризнание службами энергонадзора таких трансформаторов и счетчиков, ведь оснований доверять их показаниям, по которым осуществляется расчет, нет. Кроме того, применение в сфере законодательной метрологии, как в данном случае, средств измерений, не прошедших поверку в установленном порядке, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

«Несмотря на то, что менеджеры интернет-магазинов рассказывают о преимуществах реализуемых ими средств измерений, заверяют, что они узаконены у нас в республике, будьте осведомленными и требовательными покупателями, – рекомендовала Рита Черкас. – В первую очередь проверьте, внесен ли прибор, который вы желаете приобрести, в Государственный реестр средств измерений. Он размещен в открытом доступе на сайтах Госстандарта и БелГИМ. Уточните в описании типа прибора, есть ли та модель, которую вам предлагают. Например, при покупке электронных торговых весов важно обращать внимание на размеры грузоподъемной платформы – они должны быть такими, как указаны в описании типа».

Кстати, на допущенные средства измерений и (или) на их эксплуатационную документацию наносится знак утверждения типа средств измерений. Средство измерений также должно иметь поверительное клеймо организаций государственной метрологической службы.

По словам Риты Черкас, привлечь к административной ответственности субъекта хозяйствования за реализацию неузаконенных весов достаточно сложно: как правило, это наличный расчет, без договора купли-продажи, в котором должно быть установлено, для каких целей приобретается средство измерений. Но – возможно. В этом году уже есть случай, когда нарушитель уплатил штраф и заменил покупателям весы на соответствующие требованиям законодательства.

Проведение мониторингов интернет-предложений средств измерений в инспекции обещают продолжить.