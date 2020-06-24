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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МИНСКОГО ГПЛХО ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПЕРЕРАБОТАЛИ 540 ТЫС. КУБ. М ДРЕВЕСИНЫ
10:36 25.06.2020
Деревообрабатывающие предприятия Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) за январь-май 2020 года переработали 540 тыс. куб. м древесины, в том числе более 385 тыс. куб. м деловой древесины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, за пять месяцев текущего года произведено 146,2 тыс. куб. м пиломатериалов, что на 13,2% больше к уровню прошлого года.
Объем высушенной продукции составил 16,7 тыс. куб. м.
В настоящее время в лесохозяйственных учреждениях объединения действует 19 деревообрабатывающих производств.
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