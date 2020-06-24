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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДЛЕН РЕМОНТ ВЫХОДА НА СТАНЦИИ «ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»
09:45 25.06.2020
В связи с производственной необходимостью продлен ремонт выхода №3-1 станции «Парк Челюскинцев».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский метрополитен», выход будет полностью закрыт с 27 июня по 10 июля 2020 года.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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