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ЭКОНОМИКА РБ
РПУП «ЗАВОД ТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ» РАЗРАБОТАЛО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИМИТАТОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
09:32 25.06.2020
Конструкторско-технологическим управлением республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики» завершены две опытно-конструкторские работы (ОКР), а рамках которых разработаны имитаторы воздушных целей на базе 122-мм реактивного снаряда РСЗО «Град» для зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с оптической головкой самонаведения, а также на базе 80-мм неуправляемой авиационной ракеты для ЗУР с оптической головкой самонаведения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, успешное завершение ОКР позволяет уже в настоящее время обеспечить Вооруженные Силы Республики Беларусь средствами отечественной разработки для обучения и тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов ближнего действия и переносных зенитных ракетных комплексов с целью формирования и поддержания у них устойчивых навыков обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей в условиях современного боя.
Изделия безопасны при обращении, исключено их самопроизвольное срабатывание при воздействии статического электричества и атмосферных электрических явлений.
Принятие на снабжение созданных изделий позволит Вооруженным Силам устранить зависимость от закупок и поставок иностранных аналогов.
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