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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СЕТИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ТРИ МОДЕЛИ
09:17 25.06.2020
Для внедрения сети сотовой подвижной связи 5-го поколения в Беларуси рассматриваются три модели. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган во время встречи с операторами электросвязи и представителями общественных организаций, с которыми обсуждались вопросы подготовки и внедрения в республике ь сети 5G.
По его словам, первая - инфраструктурная модель предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором.
Вторая - конкурентная модель предполагает строительство инфраструктуры (пассивной и активной) сетей 5G каждым из операторов. При этом, в целях оптимизации расходов, предполагается кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи).
Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного оператору радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптических линий связи) – инфраструктурным оператором.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, информация о результатах дальнейшей работы по данному направлению будет размещаться на сайте Минсвязи и информатизации.
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