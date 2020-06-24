Для внедрения сети сотовой подвижной связи 5-го поколения в Беларуси рассматриваются три модели. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган во время встречи с операторами электросвязи и представителями общественных организаций, с которыми обсуждались вопросы подготовки и внедрения в республике ь сети 5G.

По его словам, первая - инфраструктурная модель предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором.

Вторая - конкурентная модель предполагает строительство инфраструктуры (пассивной и активной) сетей 5G каждым из операторов. При этом, в целях оптимизации расходов, предполагается кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи).

Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного оператору радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптических линий связи) – инфраструктурным оператором.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, информация о результатах дальнейшей работы по данному направлению будет размещаться на сайте Минсвязи и информатизации.