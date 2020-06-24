Подвоз питьевой воды организован в Московском и Фрунзенском районах столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, техника, в том числе привлеченная, направлена в 25 точек. Стоянки автоцистерн размещены на следующих перекрестках: ул. Сухаревской и ул. Лобанка, ул. Рафиева и пр. Любимова; ул. Рафиева и ул. Есенина; ул. Казимировской и ул. Неманской; ул. Одинцова и пер. Одинцова.

Кроме того, стоянки автоцистерн находятся на ул. Шаранговича – ул. Янковского; ул. Сухаревской – ул. Скрипникова; ул. Одинцова – ул. Скрипникова; Казимировская- Кунцевщина; Матусевича – Аладовых; Шаранговича – Лобанка; Якубовского, 19; Бурдейного, 25; Притыцкого, 136; Лещинского, 7; Рафиева, 109; Рафиева, 85; Есенина, 131; Любимова, 39; Любимова, 20; пр. газеты «Звезда», 17; ул. Шаранговича, 74; ул. Шаранговича, 66; ул. Чайлытко, 11; ул. Скрипникова, 24.

Помимо подвоза воды цистернами, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников.

Санитарно-эпидемиологической службой Минска проведены отборы проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По результатам выработан ряд рекомендаций, находящихся на контроле служб города. В настоящее время УП «Минскводоканал» проводит промывку магистральных водоводов.

«С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом. Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко. Мы продолжаем работать над устранением проблемы и мониторим ситуацию», - рассказал директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин.