ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В МАЕ НА 2,8%

18:30 24.06.2020 Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила 1227,9 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В апреле средняя зарплата была 1193,8 рубля. Таким образом, за май она выросла по сравнению с апрелем на 34,1 рубля, или на 2,8%.