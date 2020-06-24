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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В МАЕ НА 2,8%
18:30 24.06.2020
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила 1227,9 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В апреле средняя зарплата была 1193,8 рубля.
Таким образом, за май она выросла по сравнению с апрелем на 34,1 рубля, или на 2,8%.
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