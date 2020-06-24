В 2020 году вузы Беларуси объявили ряд новых специальностей, в основном связанных с технологиями, программированием и экономикой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, Барановичский государственный университет в новом учебном году приглашает абитуриентов на две новые специальности: «Производство изделий на основе трехмерных технологий» (инженерный факультет) и «Экономика и организация производства» (факультет экономики и права). Будущие инженеры будут приниматься на постоянной основе. Экономическая программа «Машиностроение» специализируется на очной и заочной сокращенной форме обучения.

На факультете химической технологии и машиностроения Белорусского государственного технологического университета будет вестись набор на специальность «Промышленная водоподготовка и водоочистка». После окончания обучения выпускники будут разрабатывать и осваивать современные технологии очистки воды и очистки сточных вод, вопросами выбора метода и обоснования технологических параметров обработки воды.

На факультете лесной инженерии, материаловедения и дизайна БГТУ будет открыта специальность «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса».

Витебский государственный технологический университет на факультете экономики и управления бизнесом только для очного обучения предлагает популярную специальность «Экономика электронного бизнеса». Студенты будут изучать как экономические, так и технические дисциплины.

С 2020 года Витебский государственный университет имени П.М. Машерова появятся специальности: «Управление информационными ресурсами», «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономических связей)», «Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)». Всего ВГУ предлагает 28 различных специальностей.

Гомельский государственный университет им. Франца Скорины открывает набор на три новые специальности: «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)», «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)» и «Русский язык и литература». Иностранный язык (английский)».

На дневной форме обучения в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы абитуриентам предлагаются четыре новые специальности: «Искусственный интеллект», «Промышленные роботы и робототехнические комплексы в машиностроении», «Дизайн виртуальной среды», «Спортивно-педагогическая деятельность».

На факультете математики и природоведения Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова появились две специальности: «Медико-биологический бизнес» и «Программное обеспечение информационных технологий». Форма обучения полная дневная. Кроме очной формы, планируется набор на заочную сокращенную для тех, кто окончил колледж по тому же профилю.

В 2020 году в Полесском государственном университете создан пятый факультет - инжиниринга, целью которого является подготовка кадров для развития инжинирингового направления в экономике страны. Специальности: «Промышленное рыбоводство (Технология рыбопереработки)», «Информационные технологии финансово-кредитной системы», «Садово-парковое строительство (Ландшафтное строительство)».

Полоцкий государственный университет на юридическом факультете открывает набор на специальность «Таможенное дело». На старших курсах можно выбрать специализации «Экономическое сопровождение таможенной деятельности» и получить квалификацию «Специалист таможенного дела». Форма обучения – полная дневная.