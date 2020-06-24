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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В МИНСКЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 9 ИЮЛЯ


17:36 24.06.2020

Детская железная дорога имени К.С. Заслонова начнет работать 9 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, первый поезд «Столичный экспресс» отправится с перрона станции Заслоново в 11:00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту – от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно.

В летнем сезоне 2020 поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 14:09 и делать 4 рейса (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35), а по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:04 и делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35, 14:52, 15:31).

В сентябре совершить путешествие на «Столичном экспрессе» можно будет по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:04. Поезд будет делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35, 14:52, 15:31).

Завершится 65-й юбилейный сезон 20 сентября 2020 года.

С целью сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде «Столичный экспресс» предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня ежечасно будет проводиться санитарная обработка подвижного состава.

В настоящее время появилась возможность приобретения билетов на поезд «Столичный экспресс» через интернет-сервис по продаже билетов ByCard. Также билеты можно купить в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги (пр. Независимости, 86).

Стоимость проезда составляет 4 белорусских рубля.
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